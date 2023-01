Il Corriere Fiorentino, oggi in edicola, svela importanti novità circa lo scambio tra portieri Salvatore Sirigu e Pieluigi Gollini. Napoli e Fiorentina hanno raggiunto l’accordo. La trattativa potrebbe chiudersi proprio oggi:

“Colpi in sospeso. Il mercato invernale, per il momento, non ha portato nessuna novità di rilievo. Saltato l’arrivo di Brekalo, oggi si può chiudere per Sirigu dal Napoli e con Gollini che andrebbe invece in azzurro”.