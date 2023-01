CorrSera – Kvara tornerà in campo con la Roma: rientro fondamentale

Kvara sarà in campo contro la Roma con ogni probabilità.

Dopo aver superato la fase influenzale e il forfait precauzionale di Salerno, il talento georgiano è pronto a riprendersi la fascia sinistra al Maradona domenica sera. La sfida ai giallorossi non è per nulla semplice e i risultati della Roma nel nuovo anno fanno presagire che sarà una dura battaglia sul campo. L’edizione odierna de Il Corriere della Sera spiega i motivi per cui il rientro dell’ex Dinamo Batumi può essere un fattore: “Avere Kvaratskhelia contro la Roma, che ha una delle migliori difese, aggiunge valore alle chances del Napoli di far male ad una delle squadre più in forma del momento, che nel 2023 tra campionato e Coppa Italia ha portato a casa quattro vittorie e un pareggio. La Roma difende tenendo il campo a mo’ di fisarmonica, con un atteggiamento che gli consente di fare un pressing relativamente alto e poi scalare velocemente, quando l’avversario supera la prima linea di pressione, creando un blocco difensivo denso e compatto davanti alla propria area di rigore”.