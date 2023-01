Cassano critica Inzaghi: “C’è da cambiare l’allenatore, stagione fallimentare”

Ospite fisso della Bobo TV, trasmissione in onda sul canale Twitch di Bobo Vieri, Antonio Cassano è andato contro a Simone Inzaghi: “Se non hai identità stabile, la partita non può risolverla sempre il singolo. Per me è un stagione fallimentare. Inter e Juve sono le squadre più forti ma fanno una fatica assurda. Ti ritrovi con uno in meno e continui a usare lo stesso modulo? Ma gioca a quattro dietro e provi a riprenderla. Via un difensore e dentro un altro attaccante”.

“Alla fine era 5-1-3, una confusione enorme. Ad oggi quella dell’Inter è una stagione fallimentare: Sono 13 punti dal Napoli alla fine del girone d’andata”.

“E poi in Italia viene fuori che quello che è in crisi è Pioli. Invece su Inzaghi che ha la squadra tre volte più forte cosa dovremmo dire? Secondo me c’è da cambiare l’allenatore, l’Inter sarà obbligata a farlo al termine della stagione” ha concluso la disamina Cassano.