L’ex calciatore del Napoli, ai microfoni de Il Mattino ha detto le sue impressioni sulla situazione in casa Napoli: “Mister Spalletti sta facendo un lavoro unico, per quanto mi riguarda è il migliore in Serie A. Sta facendo crescere i suoi giocatori al massimo. Per arrivare allo scudetto il Napoli deve tenere lo stesso spirito e la stessa mentalità per tutte le gare rimanenti, considerando il fatto che le altre squadre per avvicinarsi andranno sempre più forte“