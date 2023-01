Ultimissima: Elkann vuole rivoluzionare la Juventus

John Elkann, presidente dell’Exor ha deciso di rivoluzionare completamente la Juventus, infatti, tanto per cominciare Francesco Calvo è il concorrente diretto di Andrea Agnelli. La nuova Juventus sarà completamente diversa da quella del passato.

Infatti, la nomina di Francesco Calvo come capo dell’area sportiva dopo l’inibizione per sedici mesi di Cherubini dimostri come Elkann stia mettendo i suoi uomini all’interno dell’organigramma societario, in modo da far ripartire una Juventus con una struttura diversa.

Dunque, secondo Libero, vedremo una Juventus molto diversa da quella agnelliana.