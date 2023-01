Sacchi: “Il Milan può mettere in difficoltà tutti con il suo gioco”

L’ex allenatore del Milan Arrigo Sacchi ha detto la sua ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per parlare del momento che vive il campionato di Serie A, in particolare il Milan: “Pioli deve tornare a credere in sé, così potrà tornare in corsa per lo scudetto. Il campionato non è chiuso. Il Milan ho dimostrato che con il gioco e con la passione si può far sbalordire tutti”

Ha inoltre, aggiunto: “Il Milan ha vinto con il progetto, oggi ci sono pochi progetti. Il problema è nella testa non nel mercato. Se Pioli ritroverà il vero Milan, potrà prendersi belle soddisfazioni anche in Champions. Quando ha giocato con il collettivo ha messo in difficoltà chiunque, può farlo anche con il Tottenham”. Ha concluso l’ex CT della Nazionale italiana.