L’avvocato Edoardo Chiacchio, esperto di diritto sportivo, è oggi intervenuto ai microfoni di “Radio Marte” per parlare del caso Juventus e delle notizie di stamattina che riguardano il Napoli.

In particolare, l’avvocato ha parlato anche delle possibili sanzioni che rischia il Napoli in sede sportiva. Queste le sue previsioni e dichiarazioni:

“Il Napoli è stato già prosciolto in due gradi di giustizia sportiva per cui credo che non cambierà il giudizio a meno che non si faccia ricorso di revocazione per i precedenti giudizi, come lo si è fatto per la Juve. Solo che la Juve aveva un sistema fisso o questo lascerebbero pensare le intercettazioni, mentre il Napoli ha solo un’operazione attenzionata dalla giustizia sportiva e che sarà molto difficile da condannare, in quanto sono stati versati dei soldi che secondo me Osimhen valeva”.