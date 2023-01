Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di Mediaset nel corso di “Pressing” e ha commentato le parole di Max Allegri, che ha rivelato di essersi già fatto un calcolo mentale per capire quanti punti occorreranno ai bianconeri per entrare in Champions.

Ebbene, Zazzaroni ha risposto in maniera indiretta così al mister della Juventus:

“Ho sentito dire da Allegri che punta alla Champions; se dovessero restare i quindici punti di penalizzazione alla Juve, la squadra bianconera dovrebbe fare un girone come quello che ha fatto il Napoli, per arrivare a 73 punti, la quota che l’anno scorso permetteva di entrare in Champions. Forse basteranno anche 70-71 punti, ma in questo momento non vedo una squadra capace di fare 47 punti nel girone di ritorno”.

Fonte: Mediaset.