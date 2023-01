Claudio Manzi, ex capitano della primavera del Napoli che fu anche inserito nell’estate del 2020 nell’operazione che portò Osimhen a Napoli, il classe 2000, di ruolo difensore approderà tra le fila dell’Entella. La squadra ligure, come ci riporta TuttoMercatoweb.com, ha chiuso l’operazione con la Turris ormai ex squadra di Manzi. Si aspetta solo l’ufficialità.