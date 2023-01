L’agente di Sirigu – Sullo scambio con Gollini: “Tratttiva in chiusura”

L’agente di Salvatore Sirigu, Giovanni Branchini, ha parlato della sua situazione a Napoli e in generale del calcio italiano. Ecco quanto detto ai microfoni di Sky Sport:

“Bisogna iniziare a fare delle valutazioni sul momento attuale e capire che è ora di intervenire a livello regolamentare. Penso che questo campionato sarà inevitabilmente un campionato sub iudice, siccome per vario tempo non sapremo cosa succederà. Molte squadre, anche per il clima di incertezza, daranno il massimo possibile, visto questo clima di incertezza. La Juve? A Napoli hanno fatto la differenza le prime due reti subite, si giocava fuori casa contro un’avversaria forte… L’Atalanta sta giocando un grande calcio e, complice l’inserimento di nuovi giocatori, sta segnando tantissimo gol”.

Sulla situazione Zaniolo: “Il sistema calcio attuale tende a creare delle vittime, perché si prendono dei giovani calciatori che, quando esplodono in una qualche piazza, vengono subito elevati a campioni, gli si riconosce il talento con dei contratti multimilionari… Facendo questo si finisce per mandare questi giocatori in un meccanismo diabolico. Nel particolare parlando di Zaniolo, io credo che non sia una colpa sua non aver giocato, ma deve esserci stata un’intesa con la società: le parti avranno parlato e si sarà trovato un comune accordo, Zaniolo avrà detto di non voler giocare e avrà avuto il consenso della società per non partire coi compagni”.

Infine, sullo scambio Sirigu-Gollini: “Trattativa in chiusura, mi sembra che proprio nella giornata di oggi (lunedì) debbano arrivare le ultime telefonate per definire il tutto” ha concluso l’agente.