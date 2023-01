Il Mattino – Caso Osimhen, la procura chiede sei mesi di proroga per indagare: le ultime

La Procura ha avanzato una richiesta di ulteriori sei mesi per completare l’indagine sulla trattativa tra Napoli e Lille che portò all’acquisto dell’attaccante Victor Osimhen. A riportarlo è il quotidiano Il Mattino.

“Recentemente è stato notificato un avviso di proroga delle indagini a tutti i soggetti coinvolti in questa storia, per esaminare vari aspetti legati al contratto di Victor Osimhen e ad altri ex giocatori passati dal Napoli.

Il procuratore di Napoli, Francesco De Falco, ha firmato un avviso rivolto ai dirigenti della società azzurra che è sotto inchiesta per l’acquisto del calciatore dalla squadra francese. Ora ci aspettano verifiche legali e disciplinari, ma prima di leggere le motivazioni della sentenza a carico della Juventus è un dato di fatto: nel caso Osimhen non sono state trovate intercettazioni o mail che svelassero il presunto metodo usato dal club bianconero per costruire bilanci discutibili. Un dettaglio che dovrebbe fare la differenza tra Napoli e Torino”. Si legge sul quotidiano.