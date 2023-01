Iannicelli: “Napoli saggio contro la Salernitana, non ha infierito”

Peppe Iannicelli ha rilasciato alcune parole Campania Sport, programma di Canale 21. .”Il Napoli è la squadra più forte in Italia, non c’è in dubbio. Tra le migliori in Europa. Ha capito che lo scopo della Salernitana era solo quello di evitare la goleada Per questo, ha messo la gara su ritmi blandi. Se continuava a giocare, diciamo la verità, ne faceva sette, come i cinque alla Juve”.

“Contro la squadra di Max Allegri aveva senso andare forte, mentre sabato il Napoli contro i granata ha scelto giustamente il contrario, ha controllato la velocità di crociera ed ha evitato di sbeffeggiare ‘avversario. Non era giusto continuare ad infierire la Salernitana, che invece mi preoccupa moltissimo: sul piano del gioco e non solo. Non si offenda la Salernitana, ma oggi è tra le squadre del campionato più in difficoltà tutte” ha concluso il giornalista di Canale 21.