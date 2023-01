Gazzetta – Osimhen porta il Napoli in vetta, fa meglio anche di Haaland e Kane

La Gazzetta dello Sport dedica spazio al Napoli concentrandosi su Victor Osimhen. Il quotidiano sottolinea come l’attaccante nigeriano non tema confronti con Haaland. Il quotidiano esalta il giocatore e fa notare che mentre l’Arsenal è in vetta alla Premier League, il City di Haaland non ha avuto la stessa sorte:

“Victor Osimhen è il terzo cannoniere dei cinque principali campionati europei, dietro solo a Erling Haaland (25) ed Harry Kane (15), che non sono riusciti a mantenere il passo della prima in classifica Arsenal con Manchester City e Tottenham.

Il Napoli, con l’arrivo del nigeriano, si è posto al comando della classifica di Serie A. Nelle ultime dieci gare ha staccato a doppia cifra le più immediate inseguitrici e il suo contributo personale è stato fondamentale: 11 gol e 2 assist”.