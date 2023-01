CdS su Mario Rui: “É rinato! In questa stagione sta facendo cose straordinarie”

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi su Mario Rui. Il terzino azzurro sta facendo una stagione straordinaria, rendendosi protagonista con numerosi assisti per il centravanti Osimhen:

“Il portoghese conosce l’indirizzo del gol, lo hanno già ringraziato, tra gli altri, Simeone e Osimhen. Mario Rui, che con l’arrivo di Olivera è migliorato perché ogni tanto si riposa ricaricandosi, è lo stesso terzino preso di mira dai tifosi diverse volte, negli anni, per motivi spesso sconosciuti, perché da quando Ghoulam ha vissuto il suo personalissimo incubo, l’ex Roma ha cominciato a giocarle tutte, e per anni non ha avuto sostituti. Ha sopportato critiche, spesso ingiuste, digerendo anche i social, che leggeva, fortificando il proprio carattere affinché facesse coppia con un mancino che non è mai stato in discussione”.