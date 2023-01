CdS – Scambio Sirigu-Gollini, Napoli e Fiorentina hanno trovato l’accordo

Lo scambio di portieri tra Napoli e Fiorentina per Salvatore Sirigu e Pierluigi Gollini è alle fasi finali, a riportarlo è Il Corriere dello Sport. Questo quanto riportato:

“Domani è il giorno delle visite mediche di Gollini che dunque sarà già convocato per la gara di domenica che vedrà il Napoli impegnato contro la Roma. Per l’ex Fiorentina è un’occasione importante dopo mesi davvero difficili a Firenze dove era partito per fare il titolare salvo poi ritrovarsi a fare la riserva di Terracciano. Stesso discorso per Sirigu il quale non ha mai debuttato ufficialmente con il Napoli in questa stagione”.