Avv. Grassani: “In Napoli non rischia nulla. L’operazione Osimhen è stata diversa. Vi spiego”

L’avvocato Mattia Grassani è stato ospite della trasmissione “Domenica Sportiva“. Il legale della SSC Napoli ha fatto chiarezza sul processo riguardante le plusvalenze e del perché sia stato riaperto solo per la Juventus:

“Perché il Napoli aveva una sola transazione di giocatori che era quella con Osimhen e Lille. Trasferendo le 14mila pagine dalla Procura di Torino a quella federale non è stato possibile sancire alcun provvedimento sui primi due gradi di giudizio. Infatti la normativa in vigore non prevedeva sanzioni per plusvalenze.

Mancava un elemento di prova e la revoca può essere concessa solo quando ci sono nuovi dati che avrebbero potuto indurre i giudici a prendere una decisione diversa. L’azione del Napoli non era correlata con quella della Juventus, pertanto nulla è cambiato tra l’assoluzione in secondo grado del Napoli e la rinnovata istruttoria della Corte d’Appello.