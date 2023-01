Auriemma sulla Juve: “Da anni denuncio il sistema, mi dispiace per i tifosi”

Non si fa altro che parlare della situazione in casa Juventus e dei punti di penalizzazione, Raffaele Auriemma ha voluto dire la sua in merito:

“Da anni denuncio il sistema Juventus fatto di scorrettezze per coprire le perdite che negli ultimi 10 anni sono state di un miliardo poi ripianate da Exor. Mi dispiace che i tifosi Juve non avevano capito cosa stava accadendo e pensavano solo a darmi contro”.

Le parole del giornalista di fede napoletana hanno scatenato la rabbia dei tifosi bianconeri nei commenti: “Penso che così posso parlare solo chi è veramente pulito. E le operazioni di bllancio di mezza serie A non fanno scappare te o altri giornalist . Tra tutte le cose irreali di questa situazione, le più belle e divertenti sono i personaggi come te e Varriale che salgono in cattedra per spiegare”.

“Esatto, perdite ricoperte da Exor. Le cosiddette plusvalenze fittizie corrispondevano al 3,6 % dei profitti. Se l’imputabilità sportiva è legata alla mancata possibilità di iscrizione al campionato allora non vedo problemi” ha scritto un altro tifoso.