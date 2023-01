Dal prossimo turno di Serie A, che sarà anche la prima del girone di ritorno, vedrà l’esordio del fuorigioco semiautomatico. In realtà ha fatto già il suo debutto nella Supercoppa Italia a Riyad, dove ha vinto trionfare i nerazzurri ai danni del Milan. L’Arbitro Rocchi ha voluto evidenziare: “All’inizio forse qualche ritardo, ma la cosa più importante è l’accuratezza della decisione”

Ma cos’è precisamente? La tecnologia del fuorigioco semiautomatico ha avuto successo nell’ultimo mondiale in Qatar e nelle gare di Champions League, ora arriva ufficialmente in Italia, come ci riporta Sky. Ecco nel preciso cos’è: Il “semi-automated offside” (abbr. SAOT) consiste in 12 telecamere installate nello stadio, oltre a quelle delle tv, che tracciano 29 “punti-dati” di ogni singolo giocatore, indicando con ancora maggior accuratezza la sua posizione in campo. Questi dati vengono inoltrati a un AVAR dedito specificamente al fuorigioco che verifica e comunica la decisione al VAR e all’arbitro in campo”.