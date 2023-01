Queste sono le scelte di Josè Mourinho e Luca Gotti per il match tra Spezia e Roma. El Shaarawy al posto di Zaniolo in uscita. Out capitan Pellegrini.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Hristov, Caldara, Amian; Holm, Bourabia, Ampadu, Agudelo, Reca; Gyasi, Verde. Allenatore: Luca Gotti

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Dybala, El Shaarawy; Abraham. Allenatore: José Mourinho