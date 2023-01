Roma, Zaniolo in saldo: i giallorossi vogliono chiudere la vicenda prima del match col Napoli

Secondo l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Nicolò Zaniolo sembrava “Silenzioso, inquieto e poco coinvolto” durante la rifinitura di ieri a Trigoria prima che la squadra partisse (senza di lui) per La Spezia. Il classe ’99 è entusiasta di andarsene e lasciare tutto alle spalle: in una conversazione con Pellegrini ha ammesso di non essere mentalmente pronto a scendere in campo al momento, affermazione ribadita a José Mourinho che proprio per questo motivo lo ha escluso dalla lista dei calciatori convocati per la partita odierna.

Zaniolo attende notizie dalle squadre che hanno mostrato interesse nei suoi confronti: in prima linea resta il Tottenham, ma finora non è stata presentata alcuna offerta ufficiale. Pinto chiede 40 milioni, ma la sensazione è che 25 più bonus possano essere sufficienti.

Da Roma filtra che si spera in un accordo prima della partita contro il Napoli del 29 gennaio. Tuttavia, anche se la questione non sarà risolta entro quella data, è improbabile che Nicolò prenda parte al match con gli azzurri.