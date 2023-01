Moviola CorrSport – Chiffi sufficiente nel derby campano: Pirola su Osimhen da rivedere

La prestazione dell’arbitro Daniele Chiffi durante Salernitana-Napoli è stata buona, anche se Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha rilevato un errore di valutazione da parte del direttore di gara veneto. Secondo il quotidiano, la sanzione inflitta al difensore Granata Pirola sarebbe discutibile: “Grazie al fermo immagine, l’intervento su Osimhen poteva essere considerato un fallo da rosso perché avrebbe creato una chiara occasione di gol; Lovato era dietro al contatto e il nigeriano stava andando verso la porta”.

La decisione di non assegnare un calcio di rigore alla squadra azzurra per il tocco con il braccio di Gyömber è stata invece giudicata corretta, poiché la palla era rimbalzata prima sul suo piede sinistro, in linea con la dinamica dell’azione.