Iannicelli: “Scudetto al Napoli già nel derby di ritorno, si aprono scenari Champions interessanti”

Nel corso di “Campania Sport” su Canale 21, il giornalista Peppe Iannicelli ha commentato la vittoria del Napoli: “Per descrivere la partita del Napoli vorrei scegliere un aggettivo: intelligente. E’ stata una partita di un’intelligenza straordinaria, Spalletti è stato bravissimo a capire il turbine psicologico della Salernitana che è scesa in campo soprattutto per evitare l’imbarcata. Il Napoli ha impostato una gara di assoluto contenimento, nell’ippica lo definiscono un piccolo trottino. Non appena ha messo il piede sull’acceleratore ha messo ko la Salernitana, perché poi la sequenza delle reti è avvenuta in 180” se non consideriamo l’intervallo. Questo è segno di una consapevolezza straordinaria, credo che da questo punto di vista chissà che il destino non stia scrivendo una trama per cui proprio la Salernitana al ritorno, l’ultima domenica d’aprile, il Napoli non possa cogliere il matematico scudetto con 5 giornate d’anticipo. La linea di tendenza è questa qui, credo che non ci sia più da discutere su questo. La supremazia dimostrata dal Napoli la ricordo raramente nel campionato italiano, questa è la squadra più forte nelle individualità e nella cifra di gioco. Quando il Napoli fa il Napoli non ha sicuramente rivali in Italia e probabilmente in Europa se la gioca con tutte. Credo che questa situazione in campionato apra degli scenari molto interessanti anche per la Champions League”.