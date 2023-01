Gianluca di Marzio: “Papà Gianni avrebbe amato Kvara, vi dico cosa pensava di Osimhen”

Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, è intervenuto durante la trasmissione di TMW Radio “Maracanà“, ricordando il padre Gianni scomparso un anno fa: “La generosità mi rendeva molto simile a lui ed essere disponibile verso gli altri e avere una passione per il calcio 24 ore su 24. Anche mio figlio vive di calcio proprio come lui. E’ tutta questione di dna…”.



Il giornalista parla anche del suo rapporto col padre nel parlare del Napoli: “Mi è mancato molto non poter commentare tutte le novità che accadevano nel mondo del calcio, così come anche nella vita. Lui era entusiasta per Osimhen e sarebbe stato bello vederlo protagonista ancora di più. Avrebbe apprezzato anche Kvaratskhelia molto…”.