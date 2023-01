Top&Flop di Salernitana-Napoli: Derby azzurro sotto la guida del Capitano

Il Napoli espugna l’Arechi senza affanni. Il gol alla fine del primo tempo di Di Lorenzo spiana la strada agli azzurri che nella ripresa in scioltezza trovano il raddoppio e chiudono la gara. Gestione in scioltezza. Un giorne di Andata chiuso con 50 punti e con un vantaggio sulle avversarie da far arrossire. Nessun flop questa settimana e per il TOP un solo nome emerge più degli altri.

TOP – Di Lorenzo. O Capitano mio capitano. Sblocca la partita con il gol a fine primo tempo. Tiene il campo da vero trascinatore e trascina la squadra ad una vittoria importantissima che avvicina il Napoli ad un sogno. Meriti non solo in attacco ma anche in difesa. Unica pecca la distrazione nel finale che stava costando il gol di Piatek. Dovrà offrire una pizza a Meret che gli ha salvato una prestazione fino ad allora impeccabile e da Capitano vero. Leader di questa squadra insieme al solito Osimhen anche oggi a segno.