Secondo quanto riportato da Raimondo De Magistris da Tuttomercatoweb, sarebbe molto difficile che il Napoli riesca a riscattare Ndombele. Queste le sue dichiarazioni: “Ndombele più no che si per il riscatto. Ha un ingaggio molto alto e il prezzo per riscattarlo è veramente elevato. Resterà al Napoli solo se il Tottenham abbasserà le pretese e il giocatore si ridurrà l’ingaggio”.