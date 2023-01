Ochoa, attuale portiere della Salernitana, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sportweek. Ecco le sue parole: “Ho scelto la Salernitana perché è stata una delle prime a volermi e non volevo aspettare troppo per tornare in campo. Già tra il 2018 e il 2019 dovevo arrivare qui in Campania, al Napoli. Il presidente De Laurentiis mi voleva ma il mio ex allenatore allo Standard Liegi non mi lasciò partire, così il Napoli prese Ospina“.