Improta: “Elmas ha sempre risposto bene ma per la partita di stasera non mi dispiacerebbe Lozano a sinistra”

Gianni Improta, storico ex azzurro e dirigente del Napoli ha parlato del derby campano di questa sera contro la Salernitana ai microfoni di KKN. Secondo l’ex dirigente azzurro il primo pensiero di Spalletti sarà quello di rinnovare, ma sempre in base ai movimenti della società azzurra. Tra le altre cose si è parlato anche di Elmas, che ha sempre risposto bene da vice Kvara, ma ad Importa non dispiacerebbe vedere Lozano sulla sinistra. Queste le sue parole: “Il primo pensiero di Spalletti sarà quello di restare al Napoli, questo viene testimoniato dalle belle cose che dice della città, dei napoletani e della squadra stessa. Vorrà però capire come si comporterà il Napoli in Europa, e se valuterà in modo positivo le aspettative credo rinnoverà il suo contratto senza problemi. Elmas come vice Kvara ha sempre risposto presente, mi auguro lo faccia anche questa sera anche se mi intriga un’altra soluzione. Non mi dispiacerebbe vedere giocare sulla sinistra Lozano, che giocando sul piede opposto può convergere e fare qualche assist o gol”.