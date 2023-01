Oggi Walter Zenga ai microfoni di TMW ha voluto dire la sua sul futuro portiere della nazionale Italiana.

Ecco quanto dichiarato dall’ex portiere: “Vicario non è una sorpresa per me, a Venezia l’ho allenato io e quando sono arrivato il titolare era Lezzerini. Carnesecchi è il futuro, Caprile mi piace molto. Se ne parla poco, ma anche Falcone a Lecce sta facendo bene. Sono felice che Meret si sia confermato ad alto livello, mi dispiace per Cragno“.