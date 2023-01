Pierluigi Gollini è sempre più vicino a vestire la maglia del Napoli e lasciare la Fiorentina dopo soli 6 mesi in Toscana. Altro possibile indizio per l’arrivo a Napoli dell’ex Atalanta è stato escluso dal mister viola Vincenzo Italiano per la sfida contro il Torino. L’ex portiere del Tottenham era finito dietro le gerarchie del mister viola e arriverà a Napoli in prestito dall’Atalanta. I portieri convocati dalla Fiorentina sono stati Terracciano, Cerofolini e Martinelli.