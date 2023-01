Spalletti: “La coppia Osimhen-Simeone può giocare insieme, è una possibilità anche dal primo minuto”

Il mister azzurro Luciano Spalletti ha parlato oggi in conferenza stampa per parlare della partita di domani all’Arechi contro la Salernitana. Al mister toscano è stato anche chiesto se c’è possibilità di vedere giocare insieme dal primo minuto la coppia Osimhen-Simeone. Il nigeriano e l’argentino hanno giocato vicini in Coppa Italia nel secondo tempo supplementare contro la Cremonese. Queste le parole del mister: “C’è possibilità di vedere giocare insieme dal primo minuto in coppia Osimhen e Simeone, poi è chiaro che nelle decisioni ci si deve portare un po’ di tutto, le caratteristiche, il momento dei singoli, per non sbagliare. Però possono giocare insieme, si è visto, si era anche fatto gol insieme, c’è stato palo-traversa, qualcosa di strano ma è andata così”.