Salernitana-Napoli, le probabili formazioni di Tmw. Spalletti effettua due cambi

Salernitana-Napoli sarà un derby molto delicato. Una sfida che chiederà ai granata di reagire immediatamente dopo la tremenda sconfitta subita contro l’Atalanta, per gli azzurri invece è l’opportunità per mettere la ciliegina sulla torta su un girone d’andata quasi perfetto. Per questa partita, secondo Tuttomercatoweb, Davide Nicola resterà fisso sul 3-5-2. Le assenze di Fazio e Bronn obbligano a schierare la difesa con Gyomber, Daniliuc e Pirola. A centrocampo Nicolussi Caviglia è favorito su Bohinen. Davanti Dia sarà titolare, con uno tra Piatek e Mazzocchi al suo fianco. Pochi i cambi per Spalletti, che sostituirà Politano e l’assente Kvaratskhelia con Lozano ed Elmas.

SALERNITANA (3-5-2): Ochoa; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Candreva, Coulibaly, Nicolussi Caviglia, Vilhena, Bradaric; Dia, Piatek

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Elmas