Altro retroscena, la Juve aveva sondato anche Ndombele.

A confrontarsi sono Federico Cherubini, attuale direttore sportivo della Juve, e il suo predecessore Fabio Paratici. Cherubini, riporta Calcio&Finanza, ne parla così: “Io non l’ho ancora inquadrato, Max (Allegri) l’ha inquadrato nel senso che secondo lui da un lato ha delle grandi qualità dall’altro il fatto che fa un po’ casino in campo”.

“Si in effetti conoscendolo è più un giocatore da confusione in Inghilterra. Qui c’è una confusione…puoi capire che non è un calcio ordinato come quello di Max. Ndombele sta benissimo fisicamente, se togli che tocca la palla una/due volte in più… il problema è che poi non la perde neanche mai quando la tocca, quindi bisogna anche già dirgli la verità, cioè giocatore è un grande giocatore…ma grande cioè è da Real Madrid, da queste squadre qua. Poi è uno che non si trova bene qua, non si trova bene”.