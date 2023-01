Giuliani: “Vi svelò chi sostituirà Kvaratskhelia contro la Salernitana”

A Radio Crc, per parlare di Salernitana-Napoli, è intervenuto il giornalista Fulvio Giuliani.

Ecco le sue parole: “Detesto il modo di fare di alcuni tifosi. Dichiarazioni bellicose e minacciose non le sopporto e si dirà che restano parole, ma non mi piace. Questo significa che il Napoli a Salerno troverà un ambiente niente male, ma non dovrà avere paura perché questo ambiente se da un lato carica la squadra, dall’altra gli si può ritorcere contro perché se l’avversario riesce dare una stoccata, è fatta”.

Poi Giuliani ha continuato: “Ecco perché l’approccio sarà fondamentale. La partita di Coppa Italia costituisce una storia a se. Non mi piace l’idea di snobbare qualsiasi traguardo si tratti, però, il gruppo Napoli, a cominciare da Spalletti, sa benissimo cosa sia la serietà applicata ad ogni singola partita. Poi è chiaro che non tutte le gare vengono bene, sarebbe soprannaturale. Non ho dubbi per domani, credo che Kvaratskhelia sarà sostituito da Elmas, penso sia avanti nelle gerarchie rispetto agli altri”.