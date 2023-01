Galli: “Non capisco il motivo dell’acquisto di Gollini ora, avere Sirigu al fianco di Meret gli è stato utilissimo”

L’ex portiere di Serie A Giovanni Galli è intervenuto ai microfoni di Radio Crc e ha parlato della prossima operazione di mercato del Napoli, l’acquisto di Gollini. L’ex Fiorentina non sembra d’accordo con l’acquisto della società azzurra, perché potrebbe non aiutare Alex Meret. Queste le sue parole: “Negli ultimi 3 anni ho detto sempre che Meret è il miglior portiere italiano dal punto di vista tecnico, gli mancava la cazzimma. Meret in questi anni ha sofferto l’alternanza con Ospina, ma quest’anno gli hanno dato titolarità e ha risposto alla grande. Avere Sirigu vicino lo ha aiutato molto, per questo non capisco il senso dell’operazione Gollini. Pensavo Sirigu avesse scelto di mettere a disposizione del Napoli la sua esperienza, non riesco quindi a capire perché prendere Gollini. Lo stesso Sirigu ha l’opportunità di entrare nella storia di una città vincendo lo Scudetto e invece preferisce andare a giocarsi il posto da un’altra parte? Faccio molta fatica a comprendere questa scelta. Mi aspettavo Meret facesse questo salto e ha risposto in modo ottimo alle critiche. Anche altri due giocatori erano finiti nel dimenticatoio e poi si sono riscattati: Lobotka e Mario Rui. A Mario Rui ci cercava sempre il sostituto, mentre Lobotka sembra l’ultima della riserve. A Spalletti voglio bene, a lui tutto si può dire tranne che non sa fare il suo mestiere. Negli ultimi anni Napoli e Milan hanno dimostrato grande coraggio. Entrambe hanno dimostrato che si può vincere senza essere prigionieri dei calciatori. Il Milan ha vinto lo Scudetto e il Napoli lo vincerà quest’anno. Le società non possono fallire perché un determinato giocatore deve rimanere. Il Napoli ha abbassato il monte ingaggi ma il patrimonio giocatori è migliore dello scorso anno”.