Galli: “Il Napoli ha la certezza del gioco, ADL e Giuntoli fantastici”

Durante la trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Radio CRC, è stato ospite Giovanni Galli, ex portiere ha rilasciato alcune dichiarazioni:

“Il Napoli è spettacolare, divertente, ha idee, è concreto e la squadra in campo si diverte. Si vede che gioca con piacere e questo viene trasferito a chi guarda la partita. Faccio parte di una chat di ex calciatori napoletani e spesso ci confrontiamo sul Napoli di quest’anno. Siamo tutti entusiasti e felici. Dopo la gara con l’Inter ho avuto la sensazione che quella partita, pur essendosi tramutata in una sconfitta, potesse essere la gara chiave per il Napoli in vista dello scudetto. Il Napoli non ha mai perso la sua organizzazione in campo, non ha mai buttato palloni nell’area avversaria per cercare chissà cosa, ha sempre giocato con la testa e questo significa avere delle certezze. La certezza del Napoli è il gioco e sa che se continua la sua partita prima o poi riesce ad arrivare al risultato e al gol e tutte queste sensazioni, le ho avuto negli ultimi 10 minuti di San Siro, seppure alla fine non sia arrivato il risultato. Il Napoli ha lavorato benissimo, stimo molto Giuntoli e non si può non riconoscere la grande abilità di De Laurentiis nel lavoro e nell’imprenditoria. De Laurentiis ha venduto 10 centravanti e chi è arrivato è sempre stato più bravo di quello ceduto e questo significa saper lavorare. Il Napoli calcio, dal presidente al direttore fino a Spalletti è un connubio perfetto e poi l’entusiasmo che c’è a Napoli non è deleterio, ma trascina la squadra”.