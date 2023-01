Caso plusvalenze – In caso di -9, la Juve scivolerebbe al settimo posto. La nuova possibile classifica

La riapertura del caso plusvalenze potrebbe risultare un vero e proprio colpo per la Serie A. Infatti, dal procuratore federale Giuseppe Chinè sono stati richiesti ben 9 punti di penalizzazione alla Juventus. Sanzione che, se inflitta, cambierebbe i discorsi in alta classifica. La squadra bianconera infatti, attualmente a 37 punti, si ritroverebbe a 28 punti, scivolando così in settima posizione. Dunque, la Lazio occuperebbe la quarta posizione, valida per la qualificazione alla Champions League nel corso della prossima stagione.

POSSIBILE CLASSIFICA

Napoli 47

Milan 38

Inter 37

Lazio 34

Atalanta 34

Roma 34

Juventus 28

Udinese 25

Fiorentina 23

Torino 23

Bologna 22

Empoli 22

Monza 21

Lecce 20

Spezia 18

Salernitana 18

Sassuolo 16

Sampdoria 9

Verona 9

Cremonese 7