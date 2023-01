Breda: “Osimhen ha doti impressionanti, ma lascerà sicuramente la Serie A”

Roberto Breda, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione 1 Football Club, in onda su 1 Station Radio. Tra gli argomenti, si è parlato della crescita di Victor Osimhen.

“Dove può arrivare Osimhen? È uno dei più forti in Europa? Victor è maturato tanto, frutto dell’operato dello staff tecnico e dell’allenatore, oltre che del suo stesso lavoro. Possiede delle doti impressionanti, ma sicuramente lascerà la Serie A, poiché questo campionato non ha più le capacità e la forza di mantenere calciatori così forti come il nigeriano. Anche Kvaratskhelia è un giocatore importante, ma deve crescere sotto diversi aspetti, soprattutto circa la continuità di gioco. Questo è uno step, tuttavia, già raggiunto da Osimhen”.