Boto, ds Paok: “Chi ama il calcio deve ringraziare Spalletti. Il Napoli è la squadra più bella d’Europa”

José Boto, ds del Paok Salonicco, è stato intervistato da Tuttomercatoweb. Tra i vari argomenti, si è parlato anche del Napoli e di come gioca la squadra di Luciano Spalletti. Queste le sue parole.

Ovviamente starà seguendo la Serie A. L’ha colpita il gioco del Napoli di Spalletti?

“È la squadra che gioca il calcio più bello in Europa. Non so se vinceranno il campionato, penso di sì, ma è la squadra che mi fa sedere sul divano per guardarla e divertirmi. Chi ama il calcio deve ringraziare Spalletti”.