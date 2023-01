Bergomi sicuro: “L’Inter può ancora vincere lo scudetto, ecco come”

L’ex calciatore dell’Inter Giuseppe Bergomi, ha rilasciato delle dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. L’ex difensore nerazzurro, crede nella rimonta del club di Milano, e si è soffermato proprio sulla lotta scudetto.

Ecco le sue parole: “Per quello che abbiamo visto negli ultimi giorni tra campionato e Supercoppa, l’Inter oggi è la vera anti-Napoli. Per lo scudetto devo essere sincero: è durissima e serve più di un’impresa, ma si deve tentare”.

L’ex calciatore ha poi continuato: “L’Inter deve provarci. Come può farcela? Infilando una serie di filotti consecutivi di vittorie, tipo otto vittorie e un pareggio e poi ancora otto vittorie eccetera. Se l’Inter di Simone Inzaghi deve avere dei rimpianti, per quanto fatto fin qui in campionato? Direi il pareggio di Monza. Con quei due punti in più, oggi sarebbe a meno otto, distacco sempre importante ma mentalmente più digeribile”.