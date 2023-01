Tuttosport, nella sua edizione odierna, svela i dettagli e le cifre dello scambio tra Gollini e Sirigu: “Il percorso inverso sarà fatto da Pierluigi Gollini. Anzi, la Fiorentina dovrà prima restituirlo all’Atalanta che detiene la proprietà del cartellino, per poi girarlo in prestito a Napoli. Formula che sarà arricchita dal diritto di riscatto a favore del club azzurro per una cifra prossima ai 5 milioni di euro”.