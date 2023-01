Secondo quanto detto da Sky, Kvaratskhelia è atteso domani al campo di Castel Volturno, dove saranno valutate le sue condizioni. Si deciderà il da farsi: probabilmente un po’ di scarico per l’influenza avuta. Per il derby con la Salernitana il georgiano è da considerare comunque in dubbio, per questo la riflessione sulla sostituzione è aperta. Intanto scaldano i motori Eljif Elmas, che ha qualità e versatilità, ma anche Giacomo Raspadori, che è più attaccante e quindi più adattabile nel ruolo di Kvara. Si attende, quindi, il provino del georgiano fissato per domani, che dovrà dare buoni segnali a mister Spalletti.