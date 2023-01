KKN – Kvara verrà valutato domani per traferta di Salerno: le ultime

Khvicha Kvaratskhelia non si è allenato neanche oggi, nonostante abbia smaltito l’influenza, a scopo precauzionale. Secondo quanto riferito da Walter De Maggio a Radio Kiss Kiss Napoli, il Napoli non ha voluto rischiare e ha preferito concedergli un giorno di riposo considerate anche le basse temperature e l’umidità degli ultimi giorni. Il georgiano verrà valutato nella seduta di domani mattina a Castel Volturno. Solo allora si saprà se Khvicha farà parte della lista dei convocati per la trasferta di sabato con la Salernitana