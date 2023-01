Il Napoli pensa a Beto, avviati i primi contatti

La redazione di Sky Sport ha parlato a proposito di un possibile obiettivo di mercato per il Napoli. Infatti secondo quanto riportato, la dirigenza azzurra ha avviato i primi contatti per accaparrarsi il cartellino di Beto, centravanti dell’Udinese. L’attaccante portoghese, che compirà 25 anni il prossimo 31 gennaio, è il perno dell’attacco friulano ed uno dei possibili obiettivi per rinforzare la rosa azzurra in vista della prossima stagione. In questa annata, l’ex Portimonense ha realizzato 7 gol in 18 presenze.