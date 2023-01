Il Mattino – Lavori al Maradona, la richiesta di ADL al Comune: le ultime

Il Mattino, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sulle ultime notizie riguradanti i lavori di riqualificazione dello stadio Maradona in vista del match dell’Italia contro l’Inghilterra. Il 23 marzo l’arena di Fuorigrotta ospiterà la Nazionale Italiana per la qualificazione agli Europei 2024, Secondo il quotidiano Aurelio De Laurentiis vorrebbe che il restauro si concludesse prima della fine di gennaio:

“Presto inizieranno i lavori allo stadio Maradona che saranno completati entro gennaio. E’ questo l’obiettivo da parte di tutti. C’è stato un vertice in mattinata da parte di Aurelio De Laurentiis allo Stadio Maradona con la figlia Valentina, l’ad Chiavelli e altri esponenti della società. Il club vuole avere al meglio l’impianto in vista della partita di Champions League e della partita della Nazionale azzurra il 23 marzo per la gara con l’Inghilterra. I lavori allo Stadio Maradona riguarderanno le aree riservate agli ospiti e le coperture delle tribune. Nella Posillipo, dove c’è pure l’area destinata alla stampa, la pioggia è caduta fitta contro la Cremonese come se non ci fosse copertura. Una questione che riguarda l’ufficio tecnico del Comune”.