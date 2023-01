Il Mattino – Addio di Lozano in estate? Nulla ancora deciso, ma si pensa al sostituto: i dettagli

Il Mattino, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi su Hirving Lozano. Secondo quanto riportato dal quotidiano, l’attaccante azzurro potrebbe lasciare il club questa estate. La società di ADL starebbe pensando già ad un sostituto tra cui Adama Traorè, attaccante del Wolverhampton:

“E’ chiaro che il Napoli non vuole farsi trovare impreparato sul mercato. C’è grande progettualità nella società di ADL. Come già capitato la scorsa estate, gli azzurri avranno i sostituti pronti in cado di alcuni addii. Tra le possibili cessioni c’è Lozano e il Napoli ha già trovato il sostituto: si tratta di Adama Traore del Wolverhampton. Il club ha idee chiare e il nuovo tetto massimo degli ingaggi sarà 3,3 milioni di stipendio a giocatore, per questo motivo c’è il rischio che il messicano vada via. Pronto il colpo Adama Traorè, classe 96 in scadenza con il Wolverhampton”. Si legge sul quotidiano.