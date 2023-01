Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, presenterà domani in conferenza stampa il derby campano che vedrà fronteggiarsi Salernitana e Napoli il giorno sabato 21 gennaio alle ore 18 allo stadio Arechi. Sarà l’appuntamento per poter parlare di questa ultima sfida del girone di andata, ma anche per poter chiarire alcuni punti, soprattutto a proposito della prematura eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Cremonese. L’appuntamento andrà in onda alle ore 12.