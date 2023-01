CdS – Napoli, tra errori e formazioni inedite butta via la Coppa Italia

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli analizzando la sconfitta di martedì in Coppa Italia contro la Cremonese. Un colpo amaro che ha lasciato il retrogusto tra i calciatori e i 30milatifosi presenti al Maradona che hanno sfidato pioggia e vento per sostenere i loro ragazzi.

“Buttar via una Coppa Italia di nuovo – come un anno fa – al primo turno, stavolta andando a sbattere il muso contro la Cremonese afflitta dai proprio problemi, proiettata a inseguire soluzioni miracolose per risolverli. Scopre in quel diluvio l’acqua santa e ci riesce, lasciando al Napoli il retrogusto amaro delle riflessioni sulle opportunità di una rivoluzione così imponente; sull’esigenza di miscelare tutto assieme (l’inedita formazione e la rielaborazione del 4-2-3-1), di sottrarre certezze per indirizzarla con padronanza. E però vai a capirlo questo calcio: l’equivoco germoglia proprio «dopo», cioè dal 65′ in poi, quando pareva si fossero formati gli anticorpi“. Si legge sul quotidiano.