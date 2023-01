Brambati: “Il giorno in cui Diego venne trovato positivo alla cocaina feci una flebo. Grazie a Dino Baggio per aver parlato”

Massimo Brambati, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a La Repubblica, dove ha parlato dell’assunzione di sostanze sospette all’epoca in relazione alla precoce morte di alcuni atleti. “17 marzo 1991, Napoli-Bari. A fine partita sono stato sorteggiato per l’antidoping insieme a Carrera, Maradona e Zola. Ci ritrovammo tutti e quattro a fare la pipì. Diego venne trovato positivo alla cocaina, noi tre negativi. Quella mattina io avevo fatto una flebo. Le parole di Raducioiu? Non ricordo il colore, le flebo sì. Ai tempi non erano vietate, tanto che ai controlli antidoping risultavo negativo. Ora però vorrei sapere cosa c’è dentro, cosa mi iniettavano. I dottori mi dicevano che fossero zuccheri. Io a riguardo chiedo solo tranquillità, dopo quello che è successo a tanti miei colleghi. Le parole di Dino Baggio? Lo ringrazio, perché ha avuto le palle di dire quello che in tanti pensiamo. Io parlai a inizio anni 2000 e venni diffidato dalla Federcalcio, tanto che vennero quelli di Le Iene a cercarmi”.