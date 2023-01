Raffaele Auriemma, giornalista tifoso del Napoli, ha rivelato un retroscena legato a Khvicha Kvaratskhelia sui propri profili social. Riguarda il motivo per cui il georgiano abbia anche oggi saltato l’allenamento. Ecco cosa riporta Auriemma:

“Kvaratskhelia si è svegliato di nuovo con qualche decimo di febbre e il Napoli ha preferito lasciarlo a casa per continuare la cura con tranquillità. Domani ci sarà il provino finale per capire se il georgiano potrà essere tra i convocati per Salerno”.