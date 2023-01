Ag. Zerbin: “Al momento non si muove da Napoli! E’ molto felice e spera di poter dare una mano”

Giulio Marinelli, agente di Alessio Zerbin, ha parlato del futuro del suo assistito ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “So che l’allenatore si è fatto sentire dopo la sconfitta contro la Cremonese. La prova di Alessio però è soddisfacente, ha dato un’ottima dimostrazione, anche a livello fisico e d’intensità. Ha dimostrato di poter dare una mano anche in una squadra come il Napoli, una cosa che noi pensiamo da inizio stagione.

Tre club di A su di lui? E’ normale che piaccia perché ha fatto bene. Era così quest’estate e lo è anche quest’inverno, anche se non parlerei di corteggiamento. Al momento realisticamente non si muove da Napoli, non c’è nessun segnale in quella direzione. Scudetto? La stagione è ancora lunga. Lui è molto felice di essere a Napoli, visto il momento della squadra, ed è convinto di poter dare una mano, di essere utile. Poi è ovvio che tutti i calciatori vogliano giocare e le due ore successive ad una partita non giocata sono sempre complicate, è normale che sia così”.